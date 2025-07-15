Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": для каких регионов есть угроза
Что известно об атаке?
В областной военной администрации сообщили, что по вражеским целям в Киевской области работают силы ПВО. Российские оккупанты обстреливают Украину беспилотниками.
Там призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу наших защитников и не пренебрегать правилами безопасности – оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
В то же время Россия атакует другие регионы Украины. В частности, о взрывах сообщили жители Днепра. По данным Воздушных сил, на город двигались несколько дронов.
Также россияне терроризировали Харьков. Там прозвучала серия взрывов.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.