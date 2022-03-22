Сергей Гайдай отметил, что сейчас россияне делают то, что они умеют лучше всего – уничтожать города. Именно так они поступают сейчас с рубежным, которое им не удалось захватить за считанные дни.

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Огонь почти не утихал в течение вчерашнего дня

Глава Области добавил, что по несколько раз спасатели и "скорая" получали вызовы. Но из-за постоянных обстрелов они просто не могли оперативно добраться до мест вызовов. Он отметил, что в некоторых случаях до мест возникновения пожара нельзя было добраться в течение нескольких часов. Все потому, что взрывы снарядов не утихали.

Когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют, – уничтожать город: разрушают дома, школы, больницы. Впрочем, мы спасаем раненых и стараемся ежедневно эвакуировать желающих,

– подчеркнул он.

Отметим, что 21 марта на Луганщине заработал гуманитарный коридор. Из Рубежного удалось эвакуировать 40 человек и еще 20 из Кременной. Также 175 жителей области вывезли из Северодонецка, Лисичанска и Горного.

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