В Рубежном горят более 10 домов

В Рубежном русские военные попали в частный жилой дом. Там в подвале могут находиться трое детей.

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Враг производит непрерывные обстрелы, поэтому спасатели не могут добраться до дома.

Кроме того, в Рубежном захватчики обстреляли общеобразовательную школу. В результате обстрела загорелась крыша школы. В подвале, вероятно, находятся люди.

В общей сложности в Рубежном горят более 10 домов. Обстрелы не утихают и спасатели ждут режима тишины, чтобы оказать людям помощь.

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