У Рубіжному горять понад 10 будинків

У Рубіжному російські військові поцілили у приватний житловий будинок. Там у підвалі можуть перебувати троє дітей.

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Ворог здійснює безперервні обстріли, тому рятувальники не можуть дістатися до будинку.

Окрім того, у Рубіжному загарбники обстріляли загальноосвітню школу. Унаслідок обстрілу загорівся дах школи. У підвалі, ймовірно, перебувають люди.

Загалом в Рубіжному горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають і рятувальники чекають режиму тиші, щоб надати людям допомогу.

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