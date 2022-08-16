россияне боятся не вернуться домой

Вслед за мощными взрывами возникла и вторая волна желающих уехать из Крыма испуганных россиян. Перед крымским мостом снова образовались огромные очереди. Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017-2018 годах Борис Бабин.

Обратите внимание Крымский мост обижается, что ему приходится стоять в очереди, – Чубаров

Как пояснил он, в Крыму на время остановилось железнодорожное сообщение с россией. Поэтому россияне боятся, что не смогут попасть на территорию страны-агрессорки, где им кажется безопаснее.

Хочешь, не хочешь, но следует бежать, понимаешь, что поезда домой не будет,

– заметил Бабин.

Эвакуация 2000 человек нереалистичная

Также он прокомментировал слова самопровозглашенного "председателя" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что из-за взрывов возле Джанкоя эвакуировали более 2000 человек. Он считает, что это очередная ложь от россиян и их коллаборантов, ведь сделать это за несколько часов достаточно тяжело.

"Конечно, они кого-то вывозят, и, конечно, они не признают, сколько там было российских военных, сколько из них погибли, сколько ранены. Мы же понимаем, что склады у них не пустые стоят, там должны быть оккупанты", – подытожил Борис Бабин.

Борис Бабин рассказал о ситуации в Крыму после взрывов 16 августа: смотрите видео

Мощные взрывы возле Джанкоя и Симферополя: коротко