Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, есть еще и паромные переправы, но именно мост – самая мощная транспортная артерия из россии в Крым.
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Крымский мост обижается, что стоит в очереди
Чубаров отметил, что мост должен прекратить обслуживать военные цели, потому что после того, как техника попадает в Крым, она отправляется дальше на материковую часть Украины противостоять ВСУ. Впрочем, он добавил, лучше спросить у военных есть ли сейчас возможность разрушить мост через Керченский пролив.
"В Крыму с утра появилась шутка, что мост очень обижается, что ему приходится стоять в очереди", – рассказал Чубаров.
На очереди еще одна авиабаза
Он также рассказал, что под Джанкоем, недалеко от мест сегодняшних взрывов, находится военный аэродром. Россияне возобновили его работу, когда захватили Крым.
Я не совсем уверен, что они его активно используют. Он расположен относительно близко от мест боевых действий, но там базируется военная тяжелая авиатехника, вертолеты, формирование воздушных сил россии,
– подчеркнул Чубаров.
А еще он добавил, что после взрывов в Новофедоровке, россияне начали более активно использовать аэродром Гвардейское, возле Симферополя. А также аэродром Бельбек у Севастополя.
Чубаров о том, что крымский мост следует разрушить: смотрите видео
Взрывы в Крыму 16 августа: что известно
- В поселке Азовское в оккупированном Крыму произошло попадание в воинскую часть российских оккупантов. Горит склад боеприпасов противника.
- Из-за взрывов повреждения получила и железная дорога. Она имела для россии стратегическое значение, ведь ею оккупанты опрокидывали свою военную технику на Юг Украины.
- россияне оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов вблизи Джанкоя. Уже эвакуировано более 2 тысяч местных жителей.
- Также в россии утверждают, что 16 августа под обстрел попал склад в селе Гвардейское. Пропагандисты заявили, что отработал беспилотник малого размера.