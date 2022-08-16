Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, есть еще и паромные переправы, но именно мост – самая мощная транспортная артерия из россии в Крым.

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Крымский мост обижается, что стоит в очереди

Чубаров отметил, что мост должен прекратить обслуживать военные цели, потому что после того, как техника попадает в Крым, она отправляется дальше на материковую часть Украины противостоять ВСУ. Впрочем, он добавил, лучше спросить у военных есть ли сейчас возможность разрушить мост через Керченский пролив.

"В Крыму с утра появилась шутка, что мост очень обижается, что ему приходится стоять в очереди", – рассказал Чубаров.

На очереди еще одна авиабаза

Он также рассказал, что под Джанкоем, недалеко от мест сегодняшних взрывов, находится военный аэродром. Россияне возобновили его работу, когда захватили Крым.

Я не совсем уверен, что они его активно используют. Он расположен относительно близко от мест боевых действий, но там базируется военная тяжелая авиатехника, вертолеты, формирование воздушных сил россии,

– подчеркнул Чубаров.

А еще он добавил, что после взрывов в Новофедоровке, россияне начали более активно использовать аэродром Гвардейское, возле Симферополя. А также аэродром Бельбек у Севастополя.

Чубаров о том, что крымский мост следует разрушить: смотрите видео

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