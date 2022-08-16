Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, є ще й поромні переправи, але саме міст – найпотужніша транспортна артерія з росії до Криму.

До теми Трансформаторна станція і склади БК, – в ОП пояснили, що означають вибухи біля Джанкоя

Кримський міст ображається, що стоїть у черзі

Чубаров зауважив, міст повинен припинити обслуговувати військові цілі, бо після того, як техніка потрапляє в Крим, вона вирушає далі на материкову частину України протистояти ЗСУ. Утім він додав, краще запитати у військових чи є нині можливість зруйнувати міст через Керченську протоку.

"У Криму зранку з'явився жарт, що міст дуже ображається, що йому доводиться стояти в черзі", – розповів Чубаров.

На черзі ще одна авіабаза

Він також розказав, що під Джанкоєм, неподалік від місць сьогоднішніх вибухів розташований військовий аеродром. Росіяни відновили його роботу, коли захопили Крим.

Я не зовсім упевнений, що вони його активно використовують. Він розташований відносно близько від місць бойових дій, але там базується військова важка авіатехніка, гелікоптери, формування повітряних сил росії,

– наголосив Чубаров.

А ще він додав, після вибухів у Новофедорівці, росіяни почали більш активно використовувати аеродром Гвардійське, що біля Сімферополя. А також аеродром Бельбек біля Севастополя.

Чубаров про те, що кримський міст слід зруйнувати: дивіться відео

Вибухи в Криму 16 серпня: що відомо