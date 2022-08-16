Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, є ще й поромні переправи, але саме міст – найпотужніша транспортна артерія з росії до Криму.
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Кримський міст ображається, що стоїть у черзі
Чубаров зауважив, міст повинен припинити обслуговувати військові цілі, бо після того, як техніка потрапляє в Крим, вона вирушає далі на материкову частину України протистояти ЗСУ. Утім він додав, краще запитати у військових чи є нині можливість зруйнувати міст через Керченську протоку.
"У Криму зранку з'явився жарт, що міст дуже ображається, що йому доводиться стояти в черзі", – розповів Чубаров.
На черзі ще одна авіабаза
Він також розказав, що під Джанкоєм, неподалік від місць сьогоднішніх вибухів розташований військовий аеродром. Росіяни відновили його роботу, коли захопили Крим.
Я не зовсім упевнений, що вони його активно використовують. Він розташований відносно близько від місць бойових дій, але там базується військова важка авіатехніка, гелікоптери, формування повітряних сил росії,
– наголосив Чубаров.
А ще він додав, після вибухів у Новофедорівці, росіяни почали більш активно використовувати аеродром Гвардійське, що біля Сімферополя. А також аеродром Бельбек біля Севастополя.
Чубаров про те, що кримський міст слід зруйнувати: дивіться відео
Вибухи в Криму 16 серпня: що відомо
- У селищі Азовське в окупованому Криму сталося влучання у військову частину російських окупантів. Горить склад боєприпасів ворога.
- Через вибухи пошкоджень зазнала і залізниця. Вона мала для росії стратегічне значення, адже нею окупанти перекидали свою військову техніку на Південь України.
- росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів поблизу Джанкоя. Уже евакуювали понад 2 тисячі місцевих жителів.
- Також у росії стверджують, що 16 серпня під обстріл потрапив склад у селі Гвардійське. Пропагандисти заявили, відпрацював безпілотник малого розміру.