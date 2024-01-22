Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Смотрите также Взрывы на газовом терминале, заводе "Панцирей" и не только: что известно об адской ночи в России

Теперь России еще один регион нужно прикрывать ПВО

Эксперт подчеркивает, что поражение терминала – важный успех для Украины.

Во-первых, мы продемонстрировали всему миру уязвимость инфраструктуры россиян, их ненадежность как поставщика нефтепродуктов. Во-вторых, нанесли ущерб врагу на сотни миллионов долларов. Потенциальный ущерб от сорванных и неподписанных контрактов вообще может исчисляться миллиардами,

– отмечает политолог.

Эксперт подчеркнул, что в результате атаки терминал остановил свою работу. Он перерабатывал газовый конденсат в нефть, а также отгружал нефтепродукты.

Это один из новейших и важнейших российских терминалов, который работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск. После атаки все танкеры, находившиеся у терминала, вышли в море. Их загрузка сорвана, а часть оборудования порта выведена из строя. Отмечу, что "Новатек" один из новейших объектов россиян, заточенный на экспорт нефти. Причем построен с привлечением западного оборудования еще в досанкционные времена, что серьезно усложнит его восстановление,

– акцентирует эксперт.

По мнению Черненко, СБУ еще раз подтвердила, что нет места в России, куда бы она не могла дотянуться с "хлопком".

Оккупированный Крым и приграничные регионы России давно стали полем боя. Теперь спецоперации проходят по всей территории России. Однозначно удар на Балтике стал полной неожиданностью для россиян. Теперь еще один регион нужно прикрывать ПВО, снимая его с фронта,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге. спецоперация Службы безопасности Украины.