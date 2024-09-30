О ходе этих и других событий на фронте подробнее рассказал в ежедневной сводке для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Взрывы в России

30 сентября для России стало особенно взрывным. Появились кадры ярко горящих складов в Барнауле.

В часть подобных промышленных площадках россияне пытаются спрятать место сбора боеприпасов или беспилотников.

Чем дальше это происходит от границы Украины, тем больше в таких операциях участвуют силы местного сопротивления, убежден Свитан.

Так недавно в Дагестане была заметна активность сил местного сопротивления. Военный аналитик считает, что это может быть напрямую связано с противостоянием вокруг российского интернет-магазина Wildberries. Напомним, что муж владелицы Владислав Бакальчук пытался вернуть бизнес, заручившись поддержкой Рамзана Кадырова. Интересы Татьяны Бакальчук лоббирует Владимир Путин.

Взрывы на Курщине

Уже почти два месяца продолжаются успешные для ВСУ боевые действия на Курщине. Сопротивление "Атеш" опубликовало видео, как партизаны взорвали подземную шахту железной дороги севернее Курска, через которую враг организовывал свою логистику на фронт.

Все чаще разрушение логистических путей для противника имеет накопительный эффект, количество проблем нарастает. Россиянам придется переходить на диспетчерское управление, это увеличивает время доставки грузов.

Это вызывает эффект ошибки, синергия, которая позволяет остановить некоторые направления. Российская армия без железнодорожных путей – это просто толпа зеленых человечков,

– сыронизировал полковник ВСУ в запасе.

Бои в Курской области

Также появилось интересное видео, как ВСУ на Курщине, несколько южнее Суджи, ликвидировали колонну техники врага.

Однако россияне несколько изменили тактику, теперь пытаются двигаться не полными колоннами, а рассредотачиваться по направлению. Но украинские дроны работают достаточно точно.

На Курском направлении эффективность достигла практически соотношения один дрон – один танк.

О чем это говорит? Выполнили основную задачу – Курская операция связала большое количество техники, которая уже не появится в Донецкой области и связала до 50 тысяч российских войск,

– добавил Свитан.

Если россияне не решат перебрасывать дополнительные силы с украинского фронта на Курщину, то будет выполнено еще одно боевое задание – ВСУ переправятся на левый берег Сейма.