В Башкортостане слышны взрывы: дроны атакуют уникальное производство

После взрывов над Башкирской содовой компанией (БСК) в Стерлитамаке поднимается дым. Это единственное в России производство уникального компонента для бронематериалов, пишет издание Astra.

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Воздушную тревогу из-за угрозы дронов в регионе объявили около 6 утра. Тогда же сообщили об ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропорту Уфы.

Впоследствии местные жители начали сообщать о взрывах и "прилетах" в Стерлитамаке, а также публиковать кадры пожара.

Дроны атаковали уникальное производство в Стерлитамаке / Фото из соцсети

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Стерлитамак под ударом дронов: смотрите видео

Дроны проводят атаку на Стерлитамак: смотрите видео

Предварительно, пожар произошел в районе АО "Башкирская содовая компания". Это один из крупнейших химических комплексов России, занимающий первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды.

Компания входит в состав большого химического холдинга АО "Росхим", которому принадлежит контрольный пакет акций (57,43%).

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БСК создана в мае 2013 года и входит в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга России.

Компания поставляет продукцию в различные отрасли, включая оборонный комплекс. Она производит соляную кислоту, дихлорэтан и является единственным российским производителем терефталоилхлорида. Это критически важное химическое соединение, которое используется для создания синтетических баллистических нитей, высокопрочных полимеров и арамидных материалов (аналогов кевлара). Из него изготавливают современные бронежилеты, шлемы и элементы бронезащиты для военной техники и авиации.

Напомним, ранее БСК уже подвергся атаке 27 августа. Тогда же в Уфе был поражен склад компании "Ozon".