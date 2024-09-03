Так, первые взрывы были слышны около половины 6 вечера. Об этом сообщила руководительница МВА Галицина.

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В Бердянске были слышны взрывы

В 17:23 во временно оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов. Собственно, тогда звуки взрывов было слышно в разных частях города, о чем сообщила глава МВА Галицина.

Практически через 20 минут в городе снова было шумно. Так, там прогремел еще один взрыв.

На данный момент более детальной Виктория Галицына не сообщила.