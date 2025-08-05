Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета, военнослужащий Виктор Дудукалов, отметив, что российские оккупанты до сих пор используют Бердянск как тыловой хаб. Они ремонтируют там военную технику.

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Что известно о взрывах в Бердянске?

Как отметил Дудукалов, взрывы в Бердянске произошли на электроподстанции. Вследствие этого был обесточен один из заводов. Вероятнее всего, тут работало именно партизанское движение. Они и на четвертый год войны "дают прикурить" оккупантам.

Практически всю инфраструктуру в Бердянске оккупанты используют как ремонтные базы и точки хранения техники. Обесточивание любого объекта – это серьезно для них. Это остановит их работу на определенное время,

– сказал военный.

Кроме того, недавно в Бердянске обесточили еще одну подстанцию, которая питала железную дорогу. Это повлияло на логистику врага.

Там работают наши люди. Работает наше сопротивление, которое делает так, чтобы оккупантам было как можно труднее. Наши герои воюют на фронте. Украинцы в оккупации тоже делают хорошие дела,

– подчеркнул Дудукалов.

Добавим, источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 3 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв на электроподстанции. Она предоставляла электроэнергию на бывший завод "Бердянские жатки". Враг превратил цеха завода в ремонтную базу, склад хранения военной техники и оружия. Также там разместили личный состав российской армии.