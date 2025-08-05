Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець Віктор Дудукалов, зауваживши, що російські окупанти й досі використовують Бердянськ як тиловий хаб. Вони ремонтують там військову техніку.

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Що відомо про вибухи в Бердянську?

Як наголосив Дудукалов, вибухи в Бердянську відбулися на електропідстанції. Внаслідок цього був знеструмлений один із заводів. Найімовірніше, тут працював саме партизанський рух. Вони і на четвертий рік війни "дають прикурити" окупантам.

Практично всю інфраструктуру у Бердянську окупанти використовують як ремонтні бази та точки зберігання техніки. Знеструмлення будь-якого об'єкта – це серйозно для них. Це зупинить їхню роботу на певний час,

– сказав військовий.

Крім того, нещодавно в Бердянську знеструмили ще одну підстанцію, яка живила залізницю. Це вплинуло на логістику ворога.

Там працюють наші люди. Працює наш спротив, який робить так, щоб окупантам було якнайважче. Наші герої воюють на фронті. Українці в окупації теж роблять гарні справи,

– підкреслив Дудукалов.

Додамо, джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що 3 серпня в окупованому Бердянську стався вибух на електропідстанції. Вона надавала електроенергію на колишній завод "Бердянські жниварки". Ворог перетворив цехи заводу на ремонтну базу, склад зберігання військової техніки та зброї. Також там розмістили особовий склад російської армії.