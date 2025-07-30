Окупаційна влада перекрила виїзд на Косу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи у Бердянську?

Мешканці окупованого Бердянська повідомляли про гучні вибухи у місцевих чатах. Їх чули також у Приморську.

Окупанти також перекривали виїзд на місцеву косу.



Повідомлення у місцевих чатах/ Фото Бердянської МВА

Нагадаємо, Росія будує укриття на аеродромах "Міллерово", "Курськ Східний" та "Гвардійське" для захисту військових літаків від атак українських безпілотників. Авіаукриття мають куполоподібний дах, товсті вогнетривкі двері та засипані землею для підвищеної безпеки. 8 новозбудованих авіаукриттів з проїздом, ймовірно, вже наближаються до стану оперативної готовності.

Раніше, у ніч на 29 липня, дрони атакували залізничну інфраструктуру в Сальську Ростовської області, що спричинило зупинку руху поїздів та пожежу у складі вантажного поїзда. Внаслідок атаки пошкоджено контактну мережу та скління у двох вагонах пасажирського поїзда.