Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права. А також підриває зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у заяві нашого МЗС, передає 24 Канал.

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Як МЗС відреагувала на дії африканських послів у Росії?

Українське відомство закликало іноземних дипломатів утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора.

Крім того, МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, "які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені".

Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків,

– йдеться у заяві.

До слова, Легіон "Свобода Росії" взяв у полон громадянина Нігерії Кехінде Олувагбемілеке під час штурму на Запорізькому напрямку. Кехінде був студентом, якого залучили до війни в Росії з обіцянками швидкого заробітку та безпечної служби.