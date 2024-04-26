О звуках взрывов местные СМИ сообщили в 21:35, передает 24 Канал. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

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