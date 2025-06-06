Тем временем в Энгельсе сильно пылает – местные уже поделились эпическими кадрами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Горит нефтебаза в Энгельсе

Взрывы в Саратове и Энгельсе начали греметь примерно в 2:20. До этого в нескольких районах области были слышны звуки БпЛА, а также автоматных очередей "певео".

"Певео" в Энгельсе: смотрите видео

Из-за атаки в саратовском аэропорту даже ввели временные ограничения – не отправляли и не принимали рейсы.

Атака БпЛА на Саратовскую область: смотрите видео

Атака "добрых" дронов не прошла бесследно. Россияне уверяют, что горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод, но он расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста, который видно на многих видео последствий атаки. Поэтому некоторые источники пишут, что на самом деле горит нефтебаза, которая обеспечивает "Энгельс" топливом.

Пожар в Энгельсе: смотрите видео

Речь идет о базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Спутники NASA там зафиксировали пожар.

"Две бочки горят", – жалуются местные.

Пожар в Энгельсе: смотрите видео

В общем местные слышали более 10 взрывов, впрочем, атаки на тот момент еще продолжалась.

Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Энгельс: смотрите видео

Один из БпЛА, который направлялся по военной цели, россияне "успешно" сбили – он взорвался рядом с жилым домом в одном из ЖК, после чего там начался пожар.

Пожар в Энгельсе после атаки: смотрите видео

Работу "певео" также слышали в Рязанской, где расположен аэродром "Дягилево", а также в Тульской областях.