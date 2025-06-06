Тим часом в Енгельсі добряче палає – місцеві уже поділилися епічними кадрами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Горить нафтобаза в Енгельсі

Вибухи у Саратові та Енгельсі почали гриміти приблизно о 2:20. До цього в кількох районах області було чути звуки БпЛА, а також автоматних черг "певео".

"Певео" в Енгельсі: дивіться відео

Через атаку у саратівському аеропорту навіть запровадили тимчасові обмеження – не відправляли та не приймали рейси.

Атака БпЛА на Саратовську область: дивіться відео

Атака "добрих" дронів не минула безслідно. Росіяни запевняють, що горить Саратовський нафтопереробний завод, але він розташований на протилежному березі та за десять кілометрів від автомобільного мосту, який видно на багатьох відео наслідків атаки. Тому деякі джерела пишуть, що насправді горить нафтобаза, яка забезпечує "Енгельс" пальним.

Пожежа в Енгельсі: дивіться відео

Йдеться про базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал". Супутники NASA там зафіксували пожежу.

"Дві бочки горять", – бідкаються місцеві.

Пожежа в Енгельсі: дивіться відео

Загалом місцеві чули понад 10 вибухів, втім, атаки на той момент ще продовжувалася.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Енгельс: дивіться відео

Один із БпЛА, який прямував по військовій цілі, росіяни "успішно" збили – він вибухнув поряд із житловим будинком в одному із ЖК, після чого там почалася пожежа.

Пожежа в Енгельсі після атаки: дивіться відео

Роботу "певео" також чули у Рязанській, де розташований аеродром "Дягілєво", а також у Тульській областях.