Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Брянську

За словами місцевих мешканців, вибухи у місті пролунали близько 23:30. Очевидці заявили, що біля аеропорту спалахнула пожежа.

"Біля аеропорту Брянська пролунали вибухи. Повідомляється про атаку ЗСУ", – написали окупанти.

Обережно, нецензурна лексика! Вибухи після влучання по аеропорту "Брянськ": дивіться відео очевидців

Українські OSINT-спільноти повідомили, що, ймовірно, влучання було по російським системам ППО та ОТРК біля аеропорту "Брянськ".

До слова, у ніч проти 5 червня дрони, ймовірно, атакували російський аеродром Міллерово. "ЗСУ атакують Ростовську область безпілотниками: попередньо, ворог намагається вдарити по летовищу в Міллерово", – запевняли окупанти.

Тоді росіяни бідкалися, що БпЛА пошкодили споруди, електропроводи та машини у хуторі Сулін Ростовської області.