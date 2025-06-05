Кажуть, що вкотре під загрозою авіабаза Міллерово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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На Ростовщині зафіксовано падіння уламків БпЛА
Схоже, атака на Росію розпочалася близько 22:00.
Місцеві жителі розповіли, що чули звуки прольотів БпЛА та вибухи у Міллерівському районі.
Атака "добрих" дронів на Росію: дивіться відео
В небі періодично було видно яскраві спалахи, а також роботу "певео".
ЗСУ атакують Ростовську область безпілотниками: попередньо, ворог намагається вдарити по летовищу в Міллерово,
– запевняють окупанти.
Атака БпЛА на Ростовщину: дивіться відео
Тим часом російське міноборони уже встигло відзвітувати, що з 22:00 до 00:00 над Ростовською областю нібито збили 11 безпілотників.
Обережно, нецензурна лексика! Дрони атакують Росію: дивіться відео
Росіяни бідкаються, що уламки БпЛА пошкодили споруди, електропроводи та машини у хуторі Сулін Ростовської області.
Постраждалих нібито немає.
Ростовщину атакують БпЛА: дивіться відео
Атака триває.