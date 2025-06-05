Говорят, что в очередной раз под угрозой авиабаза Миллерово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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На Ростовщине зафиксировано падение обломков БпЛА

Похожее, атака на Россию началась около 22:00.

Местные жители рассказали, что слышали звуки пролетов БпЛА и взрывы в Миллеровском районе.

Атака "добрых" дронов на Россию: смотрите видео

В небе периодически были видны яркие вспышки, а также работу "певео".

ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками: предварительно, враг пытается ударить по аэродрому в Миллерово,

– уверяют оккупанты.

Атака БпЛА на Ростовскую область: смотрите видео

Между тем российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.

Осторожно, нецензурная лексика! Дроны атакуют Россию: смотрите видео

Россияне жалуются, что обломки БпЛА повредили сооружения, электропровода и машины в хуторе Сулин Ростовской области.

Пострадавших якобы нет.

Ростовскую область атакуют БпЛА: смотрите видео

Атака продолжается.