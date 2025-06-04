Це вже друга пожежа на оборонному заводі в Росії за останні два дні. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії палав цех із двигунами для міжконтинентальних ракет

Займання охопило площу 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідовували 50 рятувальників за допомогою 16 одиниць спецтехніки. Вогонь гасили понад півтори години, обійшлося без постраждалих. Причина займання наразі невідома.

Представники заводу запевняють, що займання виникло всередині одного з боксів і начебто не вплинуло на загальну роботу підприємства.

Довідка. На підприємстві "Ярославський моторний завод" виробляють компоненти для військової техніки та міжконтинентальних ракет. Зокрема, відомо про загоряння цеху, де виробляли 12-циліндрові двигуни, для міжконтинентальних комплексів РС-12М "Тополь" та РС-24 "Ярс".

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області у Росії спалахнула сильна пожежа. Вогонь перекинувся на виробничий цех. Перед цим там стався вибух. Один зі співробітників отримав опіки.