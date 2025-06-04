Это уже второй пожар на оборонном заводе в России за последние два дня. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России горел цех с двигателями для межконтинентальных ракет

Возгорание охватило площадь 400 квадратных метров. Пожар ликвидировали 50 спасателей с помощью 16 единиц спецтехники. Огонь тушили более полутора часов, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.

Представители завода уверяют, что возгорание возникло внутри одного из боксов и вроде бы не повлияло на общую работу предприятия.

Справка. На предприятии "Ярославский моторный завод" производят компоненты для военной техники и межконтинентальных ракет. В частности, известно о возгорании цеха, где производили 12-цилиндровые двигатели, для межконтинентальных комплексов РС-12М "Тополь" и РС-24 "Ярс".

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области в России вспыхнул сильный пожар. Огонь перекинулся на производственный цех. Перед этим там произошел взрыв. Один из сотрудников получил ожоги.