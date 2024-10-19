Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах в 7 утра. Вскоре стало известно, что в области работает ПВО.

Смотрите также На Киевщине по воздушным целям работает ПВО, взрывы раздавались и в Киеве

Взрывы в Киеве

В Киевской области воздушная тревога продолжает продолжаться с половины второго ночи. В Киеве снова объявили тревогу около 7 утра. Через несколько минут в местных телеграм-каналах писали о том, что в столице громко.

"Киев/пригород – взрывы", – отметили еще в одном киевском паблике. Соответствующее сообщение там опубликовали в 7:07.

Добавим, что в Воздушных силах в половине 7 утра сообщили о движении БПЛА врага. В частности, там информировали о БПЛА в Киевской области,, которые двигались с востока на юг области (вдоль границы между Черкасской и Киевской областью). Также отметили о БПЛА севернее Белой Церкви в западном направлении и БПЛА с Черниговщины в направлении Броваров.

В Киевской ОГА в 7:18 отметили, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Там отметили, что нельзя делать фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Также в ОВА попросили оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.