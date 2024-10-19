О том, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксировали дроны-камикадзе сообщили в КОВА. Власти отметили, что силы ПВО уже работают по целям.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях звучит тревога

Атака дронов продолжается с вечера 18 октября

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– попросили местных жителей в областной военной администрации.

Также чиновники просят киевлян и жителей области придерживаться информационной тишины: не фиксировать и не выкладывать в сеть результаты работу защитников Украины.

️Отметим, что ранее громко было на Черкасщине и в Сумской области. На Сумщине под ударом был город Шостка. По предварительным данным, вражеские войска целились в населенный пункт КАБами. О последствиях атаки пока информации нет.



Вечером оккупанты били по Одессе ракетами. Пока неизвестно о жертвах или пострадавших. Однако повреждения получила трехэтажка и около десяти частных домов.