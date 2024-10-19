Об этом сообщили в Одесском городском совете в своем телеграм-канале. Ранее там писали, что враг попал в жилую застройку в Одессе.

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Каковы последствия вражеской атаки в Одессе

В Одесском городском совете отметили, что в результате ракетной атаки на Одессу, по предварительным данным, повреждена трехэтажка и более 10 частных домов. Как отметил исполняющий обязанности одесского городского головы Александр Филатов, пока информация о погибших и пострадавших лиц не поступала.

Он также отметил, что дома повреждены в рекреационной зоне города. Сейчас там работают спасатели.

Последствия вражеской атаки Одессы / Видео Одесского горсовета

Также пострадали и машины, которые были рядом с местом обстрела. Александр Филатов отметил, что после выполнения всех необходимых задач со стороны оперативных служб к работе также будут привлечены и коммунальные службы.

К слову, в Одессе во время тревоги 18 октября слышали взрывы. Предварительно, россияне атаковали город двумя ракетами, а вскоре после взрывов местные паблики писали о пожаре в трехэтажном доме.