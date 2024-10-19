Про це повідомили в Одеській міській раді у своєму телеграм-каналі. Раніше там писали, що ворог поцілив у житлову забудову в Одесі.

До теми Внаслідок ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову: спалахнула пожежа

Які наслідки ворожої атаки в Одесі

В Одеській міській раді зазначили, що внаслідок ракетної атаки на Одесу, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Як зазначив виконувач обов'язків одеського міського голови Олександр Філатов, наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.

Він також зазначив, що будинки пошкоджено у рекреаційній зоні міста. Наразі там працюють рятувальники.

Наслідки ворожої атаки Одеси / Відео Одеської міськради

Також постраждали й автівки, що були поруч з місцем обстрілу. Олександр Філатов зауважив, що після виконання всіх необхідних завдань з боку оперативних служб до роботи також будуть залучені й комунальні служби.

До слова, в Одесі під час тривоги 18 жовтня чули вибухи. Попередньо, росіяни атакували місто двома ракетами, а невдовзі після вибухів місцеві пабліки писали про пожежу в триповерховому будинку.