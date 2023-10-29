29 октября в 14:49 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за разведывательного БПЛА.

Россия готовится к новым массированным обстрелам по Украине, – Игнат

В Киевской области объявили о возможной работе ПВО

Воздушные силы во время воздушной тревоги в Киевской области предупредили о работе ПВО по разведывательному БПЛА. Приблизительно через час в области раздались взрывы.

Других угроз в Киевской области пока нет.

Между тем, на Юге также объявляли воздушную тревогу из-за активности тактической авиации противника. В прифронтовых регионах Запорожской области предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР). Там также объявили об отбое.

Ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами

Ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Под утро в Хмельницкой области снова раздавались взрывы.

В воздушных силах ВСУ рассказали, что враги запустили 5 "Шахедов" по нашей стране. Все они были уничтожены в Николаевской, Запорожской, Хмельницкой областях.

Кроме того, враг выпустил из Белгородщины КАР Х-59 с самолета Су-34 по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно – без потерь и серьезных последствий.

Оккупанты пытаются "прощупать" украинскую ПВО

Утром в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, в эту ночь враги пытались максимально обойти украинские системы противовоздушной обороны.

Она объяснила, что россияне выпускают малые партии беспилотников намеренно. Это делается для того, чтобы враг понял, где украинские силы ПВО готовы работать по воздушным целям, а где они могут прошмыгнуть.

То есть, российские захватчики изучают новые возможные маршруты для прокладывания будущих ударов.

Очевидно, для этого враги используют не только небольшие атаки дронами-камикадзе, но и разведывательные беспилотники.