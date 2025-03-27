Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Конотопа Артема Семенихина.

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Россияне атаковали Конотоп

Мэр Конотопа сообщил, что повторный удар пришелся по месту, где работали экстренные службы после предыдущей атаки российских оккупантов.

Попытка ударить по спасателям и скорых,

– отметил городской голова.

Об этом городской голова сообщил около половины первого часа ночи. Отметим, что во время первого удара беспилотников один человек получил ранения.

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Напомним, что по состоянию на утро 27 марта все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили. Известно, что в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.