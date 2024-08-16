Традиционно российское оборонное ведомство не сказало о последствиях атаки. Лишь отчиталось об уничтожении целей.

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Оккупанты заявили об атаке на Крым

Минобороны России заявило, что в течение ночной атаки средства их ПВО якобы перехватили и уничтожили над оккупированным Крымом 5 БпЛА самолетного типа. Оккупанты утверждают, что их сбили над акваторией Черного моря.

Кроме того, захватчики сообщили, что также якобы уничтожили в море 2 безэкипажных катера, которые направлялись в направлении полуострова.

Что известно о ночной атаке