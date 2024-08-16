Несмотря на украинское успешное наступление в Курской области, позиция США относительно ограничений по использованию их дальнобойного оружия на территории России, остается неизменной.

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В США назвали своих приоритеты для ATACMS

Как отмечает издание, Вашингтон против применения ATACMS на Курщине не из-за страха эскалации. США имеют довольно ограниченный запас этих ракет и стремятся, чтобы Киев сосредоточился на ударах ими по оккупированному Крыму.

Также ряд американских официальных должностных лиц выражают обеспокоенность, что Украина привлекла к операции в Курской области часть своих самых опытных сил. Это, по их мнению, могло создать слабые места на других направлениях фронта. Россия может этим воспользоваться, чтобы глубже продвинуться в Украине.

Ранее в Белом доме сообщали, что Кремль перебрасывает определенную часть подразделений с оккупированной территории Украины в Курскую область.

A Politico писало о том, что администрации Байдена рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Это может существенно повлиять на боевую мощь украинских F-16.