Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины. Точной даты он не назвал.

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Детали неизвестны

По словам Кирби, новые пакеты помощи Украине планируют объявить уже в ближайшие дни. В то же время он очень осторожен в высказываниях, поэтому деталей практически неизвестно.

Он не объяснил, какое вооружение планируют передать. Также никаких деталей нет относительно того, что будут содержать новые пакеты помощи.

Ранее в США высказались относительно будущего Украины в НАТО. Экономические ресурсы страны дадут ей возможность стать одним из ключевых союзников в Североатлантическом альянсе.

Сенатор США Ричард Блументаль во время визита в Киев заявил, что за Украиной сейчас наблюдает весь мир. Западным странам важно предоставить украинским защитникам максимальную уверенность в дальнейшей поддержке и гибкость, которая нужна для достижения победы.