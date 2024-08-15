Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Точної дати він не назвав.

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Деталі невідомі

За словами Кірбі, нові пакети допомоги Україні планують оголосити вже найближчими днями. Водночас він дуже обережний у висловлюваннях, тож деталей практично невідомо.

Він не пояснив, яке озброєння планують передати. Також жодних деталей немає стосовно того, що міститимуть нові пакети допомоги.

Раніше у США висловилися щодо майбутнього України в НАТО. Економічні ресурси країни дадуть їй можливість стати одним із ключових союзників у Північноатлантичному альянсі.

Сенатор США Річард Блументаль під час візиту до Києва заявив, що за Україною наразі спостерігає увесь світ. Західним країнам важливо надати українським захисникам максимальну впевненість у подальшій підтримці та гнучкість, яка потрібна для досягнення перемоги.