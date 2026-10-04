Подробности о пожарах на оккупированном полуострове раскрыл телеграм-канал"Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки.

Что за электростанции горят в Крыму?

Кадры из космоса показывают пожар на солнечной электростанции "Николаевка" в Симферопольском районе.

Также на краю очага пожара расположена электроподстанция СЭС "Николаевка".

Общая мощность солнечной электростанции – 69,7 МВт.

Электростанция состоит из 290 048 кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, установленных на площади более 116 гектаров.

Установка может производить 90 000 МВт·ч чистой электроэнергии в год. Станция позволяет сократить выбросы углекислого газа на 72 тысячи тонн в год.

Она была построена австрийской компанией Activ Solar.

Горит электростанция в районе Симферополя / Фото из сети

Также на спутниковых снимках виден пожар на солнечной электростанции "Охотниково" в Сакском районе.

Это большая фотоэлектрическая станция мощностью 80 МВт.

Она занимает площадь более 160 гектаров и насчитывает около 360 тысяч наземных солнечных панелей.

Проект также реализован австрийской компанией Activ Solar и разделен на четыре очереди по 20 МВт каждая, полностью введен в эксплуатацию в 2011 году.

Рядом с электростанцией расположена нефтебаза "Росрезерва" – комбинат "Гвардейский".

Пожар возник на солнечной электростанции "Охотниково" / Фото из сети

К слову, ночью в Крыму раздавались взрывы. Полуостров подвергся атаке дронами. Также беспилотники навестились в Республику Адыгея. Там они с были поражены два российских истребителя на территории местного аэродрома.