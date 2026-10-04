Деталі пожеж на окупованому півострові розкрив телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки.

Що за електростанції горять у Криму?

Кадри з космосу показують пожежу га сонячній електростанції "Миколаївка" у Сімферопольському районі.

Також на краю осередку пожежі розташована електропідстанція СЕС "Миколаївка".

Загальна потужність сонячної електростанції – 69,7 МВт.

Електростанція складається з 290048 кристалічних сонячних фотоелектричних модулів, встановлених на понад 116 гектарів площі.

Установка може виробляти 90 000 МВт годин чистої електроенергії на рік. Станція дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу на 72 тисячі тонн на рік.

Вона була збудована австрійською компанією Activ Solar.

Горить електростанція у районі Сімферополя / Фото з мережі

Також на супутникових знімках видно пожежу на сонячній електростанції "Охотникове" у Сакському районі.

Це велика фотоелектрична станція потужністю 80 МВт.

Вона займає площу понад 160 гектарів та має близько 360 тисяч наземних сонячних панелей.

Проєкт теж реалізовано австрійською компанією Activ Solar та поділено на чотири черги по 20 МВт кожна, повністю введено в експлуатацію у 2011 році.

Поруч із електростанцією розташована нафтобаза Росрезерва – комбінат "Гвардійський".

Пожежа виникла на сонячній електростанції "Охотникове" / Фото з мережі

До слова, уночі в Криму лунали вибухи. Півострів атакували дрони. Також безпілотники навідалися до Республіки Адигея. Там вони уразили два російські винищувачі на території місцевого аеродрому.