В частности, громко было в Евпатории. Об этом пишет "Крымский ветер".

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Россияне подняли авиацию в Крыму

По данным телеграмм-каналов, россияне подняли авиацию в Саках. Такая же ситуация в аэропорту Симферополя, хотя пропагандисты пишут, что тревога там учебная.

Но обычно об этом предупреждают население, чтобы избежать паники,

– замечает "Крымский ветер".

Кроме Евпатории, мощные взрывы также раздавались в Мирном и Штормовом.

Как впоследствии написали российские телеграмм-каналы, там якобы работает ПВО по БпЛа.

Об опасности беспилотников также предупредили Саки, Симферополь и Севастополь. БпЛа уже видели и вблизи Евпатории в направлении Новофедоровки, а также у Донузлава и Тарханкута.

В 22:22 сообщалось по меньшей мере о 6 беспилотниках. Но, говорят, могут фиксироваться и новые.

А уже в 22.57 в Крыму объявили ракетную опасность.