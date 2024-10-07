Зокрема, гучно було у Євпаторії. Про це пише "Кримський вітер".

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Росіяни підняли авіацію у Криму

За даними телеграм-каналів, росіяни підняли авіацію у Саках. Така ж ситуація в аеропорту Сімферополя, хоча пропагандисти пишуть, що тривога там навчальна.

Але зазвичай про це попереджають населення, щоб уникнути паніки,

– зауважує "Кримський вітер".

️Окрім Євпаторії, потужні вибухи також лунали у Мирному та Штормовому.

Як згодом написали російські телеграм-канали, там нібито працює ППО по БпЛа.

Про небезпеку безпілотників також попередили Саки, Сімферополь та Севастополь. БпЛа уже бачили і поблизу Євпаторії у напрямку Новофедорівки, а також біля Донузлава та Тарханкута.

О 22:22 повідомлялося про щонайменше 6 безпілотників. Але, кажуть, можуть фіксуватися й нові.