Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. Взрывы в Крыму доказали беспомощность российского ПВО.

Интересно россия имитирует в оккупированном Крыму масштабные атаки с воздуха, чтобы прикрыть беспомощность своей ПВО

оккупанты поняли, что не все так хорошо

Кирилл Буданов подчеркнул, что россияне считали Крым надежно защищенным, однако серия августовского "хлопка" показала совсем другое. Кроме того, взрывы доказывают – россияне не могут защитить временно оккупированную украинскую территорию.

Люди, которые ездили отдыхать в Крым из россии и чувствовали, что они почти "хозяева" этой территории, сейчас начинают осознавать, что идет "какая-то война" и именно они могут пострадать.

– отметил Буданов.

Руководитель разведки подчеркнул, что россияне сильно переоценили свои силы – они не 2-я армия мира и даже не 4-я. Она гораздо слабее.

Кирилл Буданов также отметил, что переломный момент в войне уже случился.

Сезон "хлопка" в Крыму

Последний месяц лета кажется очень жарким, особенно для оккупантов в Крыму. С 9 августа каждый день на полуострове "что-то случается" и появляется "хлопок". Оккупационные власти пытаются успокаивать россиян, мол "работает ПВО", однако после таких заявлений из-за взрывов в Севастополе, оккупанты начали проверять бомбоубежища.

Из-за почти ежедневных взрывов россияне в панике продают недвижимость, в том числе гостиницы. Из-за огромного количества желающих сбежать километровые пробки образовались на трассе Евпатория – Симферополь – Керчь – Краснодар.

Тем временем туристы из россии радуются, когда видят в Крыму ПВО и фотографируются с техникой и публикуют фотографии с точными геолокациями. Проще говоря, помогают ВСУ как могут.

Стоит посмотреть – ВСУ продолжают избивать по враждебным целям: смотрите видео