Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. Вибухи в Криму довели безпорадність російської ППО.

Цікаво росія імітує в окупованому Криму масштабні атаки з повітря, щоб прикрити безпорадність своєї ППО

Окупанти зрозуміли, що не все так добре

Кирило Буданов наголосив, що росіяни вважали Крим надійно захищеним, однак серія серпневої "бавовни" показала зовсім інше. Крім того, вибухи доводять – росіяни не можуть захистити тимчасово окуповану українську територію.

Люди, які їздили відпочивати в Крим з росії і відчували, що вони майже "господарі" цієї території, зараз починають усвідомлювати, що йде "якась війна" і саме вони можуть постраждати,

– відзначив Буданов.

Керівник розвідки наголосив, що росіяни сильно переоцінили свої сили – вони не 2-га армія світу і навіть не 4-та. Вона значно слабша.

Кирило Буданов також відзначив, що переломний момент у війні уже відбувся.

Сезон "бавовни" в Криму

Останній місяць літа видається дуже спекотним, особливо для окупантів в Криму. Від 9 серпня щодня на півострові "щось трапляється" й з'являється "бавовна". Окупаційна влада намагається заспокоювати росіян, мовляв "працює ППО", однак після таких заяв через вибухи у Севастополі, окупанти почали перевіряти бомбосховища.

Через майже щоденні вибухи росіяни в паніці продають нерухомість, зокрема готелі. Через величезну кількість охочих втекти кілометрові затори утворилися на трасі Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар.

Тим часом туристи з росії радіють, коли бачать у Криму ППО й фотографуються з технікою та публікують світлини з точними геолокаціями. Простіше кажучи, допомагають ЗСУ як можуть.

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