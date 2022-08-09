Самопровозглашенные власти оккупированного Крыма сначала заявили о трех пострадавших. Позже Сергей Аксенов – самопровозглашенный премьер-министр – заявил о 1 погибшем человеке в результате взрывов . Эти заявления тиражируют российские СМИ вместе с сообщениями минобороны о том, что пострадавших нет, сообщает 24 канал .

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россияне массово бегут из Крыма

Взрывы на аэродроме, который Россия активно использовала для бомбардировки Украины, стала причиной серьезной паники среди россиян. Туристы, которые были в Новофедоровке, начали массово бежать оттуда. Сейчас пляж пуст.



Пустой пляж в Новофедоровке / Фото с телеграмму "Ящик Пандоры"

Тем временем оккупанты вообще закрыли въезд в Новофедоровку. Там образовалась небольшая очередь из машин. Однако очередь на Крымском мосту куда больше – россияне бегут с украинского полуострова. Местные сообщают, что на въезде на мост несколько километровая очередь.

Кроме того, в Сацком районе проходит эвакуация. В то же время, российское минобороны говорит, что якобы сдетонировали несколько снарядов, авиация не повреждена и никто не пострадал. Впоследствии в СМИ появилась новая версия происшествия – возник пожар из-за неосторожного курения при загрузке топлива. Следует отметить, что "неосторожное курение" – версия, которую использовали после того, как ВСУ потопили крейсер "Москва".

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