Оккупанты после полуночи 9 августа заявили, что беспилотники атакуют Черноморский и Сакский районы и Севастополь, пишет 24 Канал.

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Где в Крыму раздавались взрывы

Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на информацию от местных жителей писал, что:

в 2:06 – в Черноморском была стрельба, один сильный взрыв;

в 2:17 – второй взрыв в Черноморском.

У россиян в Черноморском был мощный взрыв: смотрите видео

Так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал после взрывов, что якобы россияне "сбили" одну противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией на значительном удалении от берега.

Далее местные писали о сильном взрыве ориентировочно в 2:53 в районе Пионерского под Симферополем. После этого:

ориентировочно в 3:13 снова был взрыв в Черноморском,

в 3:42 – громко между Саками и Качей;

4:16 – взрывы в Севастополе и Черноморском.

Российские пропагандисты написали, что уже после 4:13 – россияне якобы "отражали" атаку надводных беспилотников. Традиционно писали о "работе ПВО" и "сбитии" двух безэкипажных катеров.

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На этом тревожная ночь в Крыму не завершилась. Ведь взрывы слышали также в Севастополе вместе со стрельбой.

В Севастополе продолжают стрелять из крупнокалиберного оружия по неизвестным целям, а в районе аэродрома Бельбек работает росППО,

– написали читатели "Крымскому ветру".

После этого взрыв слышали в Угловом. Далее заметили столб черного дыма над аэродромом "Бельбек", в прибрежной зоне города – очень сильный запах гари. Впоследствии уточнили, что дым не над аэродромом, а над морем возле Севастополя.

Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев впоследствии призвал местных сохранять спокойствие и объяснил, что якобы в районе Орловки сбили одну воздушную цель, далее – якобы несколько воздушных целей над морем.