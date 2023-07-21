Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что первая причина в том, что у россиян есть непонятная уверенность в том, что там с ними ничего не произойдет.
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"Вторая причина более объективна – Украина не наносит удары по скоплениям людей, гражданским, по жилому сектору, курортным базам, пляжам, ресторанам, кафе. И это все понимают, что Украина – не террорист. Это Путин – террорист", – отметил Гудков.
Ведь именно российский диктатор сбрасывает бомбы на Мариуполь и Мариупольский драмтеатр, где находятся дети. Это именно он убивает людей, спящих в Одессе или во Львове, а также бьет по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где есть куча людей.
"Ракеты направляют на гражданский сектор, жилые дома. Дома, в которых спят, и люди там гибнут. Украина же этого не делает. Россияне же не могут этого не понимать", – сказал российский оппозиционный политик.
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Чтобы хоть море увидеть
Поскольку в России нет теплых курортных морей, российское население едет именно на Черное море. К слову, большинство россиян никогда в жизни не видели моря.
Из 140 миллионов находится там, допустим, несколько десятков или сотен тысяч, которым удалось на относительно дешевое побережье уехать. Хоть море увидеть,
– рассказал Геннадий Гудков.
Кроме того, российские туристы не понимают и не хотят понимать, что Владимир Путин использует их как "живой щит".
"Они просто об этом не думают. Такая привычка в России – ни о чем не думать, ведь думать сейчас опасно. Начинаешь думать, что-то писать, говорить – за тобой приходят", – отметил российский оппозиционный политик.
"Взрывное" лето в Крыму
- В последнее время на временно оккупированном полуострове у россиян что-то взрывается и пылает на военных объектах.
- 21 июля было тревожно в Балаклаве и на мысе Фиолент. А накануне оккупанты жаловались на якобы "атаку дронов" в Симферопольском районе.
- О громких звуках взрывов 20 июля сообщали в городе Новофедоровка. По предварительной информации, громко было недалеко от военного аэродрома "Саки".
- В ночь на 19 июля взрыв прогремел на Старокрымском полигоне в Кировском районе полуострова. Теперь оккупанты не могут использовать трассу автомагистрали "Таврида".
- "Хлопок" является обязательным условием продвижения украинской армии и дальнейшего освобождения оккупированных территорий. По словам Руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, "хлопок" на складах оккупантов уменьшил количество обстрелов.