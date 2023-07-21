Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что первая причина в том, что у россиян есть непонятная уверенность в том, что там с ними ничего не произойдет.

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"Вторая причина более объективна – Украина не наносит удары по скоплениям людей, гражданским, по жилому сектору, курортным базам, пляжам, ресторанам, кафе. И это все понимают, что Украина – не террорист. Это Путин – террорист", – отметил Гудков.

Ведь именно российский диктатор сбрасывает бомбы на Мариуполь и Мариупольский драмтеатр, где находятся дети. Это именно он убивает людей, спящих в Одессе или во Львове, а также бьет по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где есть куча людей.

"Ракеты направляют на гражданский сектор, жилые дома. Дома, в которых спят, и люди там гибнут. Украина же этого не делает. Россияне же не могут этого не понимать", – сказал российский оппозиционный политик.

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Чтобы хоть море увидеть

Поскольку в России нет теплых курортных морей, российское население едет именно на Черное море. К слову, большинство россиян никогда в жизни не видели моря.

Из 140 миллионов находится там, допустим, несколько десятков или сотен тысяч, которым удалось на относительно дешевое побережье уехать. Хоть море увидеть,

– рассказал Геннадий Гудков.

Кроме того, российские туристы не понимают и не хотят понимать, что Владимир Путин использует их как "живой щит".

"Они просто об этом не думают. Такая привычка в России – ни о чем не думать, ведь думать сейчас опасно. Начинаешь думать, что-то писать, говорить – за тобой приходят", – отметил российский оппозиционный политик.

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