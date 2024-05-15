Об этом рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты в Крыму хорошо развили противовоздушную оборону. Там создано несколько зенитно-ракетных полков для работы с ПВО.

Смотрите также Это еще советские локации, – Свитан объяснил, как удалось ликвидировать ПВО россиян в Крыму

Объекты поражения для ВСУ

Те объекты, по которым попадают украинские Силы обороны – это комплексы большого радиуса действия, в частности С-300 и С-400. Они отвечают за контроль воздушного пространства и за уничтожение объектов и средств поражения сложной траектории полета.

Уничтожение таких комплексов и всех радиотехнических и радиолокационных систем, которые их усиливают, является необходимой частью (для ВСУ – 24 Канал), чтобы прорвать общие эшелонированные ПВО, которые размещены в в Крыму,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что на временно оккупированном полуострове очень хорошо развита оборонительная способность. Крым является вторым, после Московской области, по плотности расположения оборонных комплексов.

Постепенное уничтожение каждого такого объекта раскрывает нам (Украине – 24 Канал) возможности для уничтожения важных целей на территории временно оккупированного Крыма,

– отметил Александр Коваленко.

Взрывы в оккупированном Крыму: основное