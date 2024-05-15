Про це розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що окупанти у Криму добре розвинули протиповітряну оборону. Там створено декілька зенітно-ракетних полків для роботи з ППО.
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Об'єкти ураження для ЗСУ
Ті об'єкти, по яких влучають українські Сили оборони – це комплекси великого радіуса дії, зокрема С-300 та С-400. Вони відповідають за контроль повітряного простору та за знищення об'єктів і засобів ураження складної траєкторії польоту.
Знищення таких комплексів та усіх радіотехнічних і радіолокаційних систем, які їх підсилюють, є необхідною частиною (для ЗСУ – 24 Канал), щоб прорвати загальні ешелоновані ППО, які розміщені в у Криму,
– сказав Коваленко.
Він зауважив, що на тимчасову окупованому півострові дуже добре розвинена оборонна здатність. Крим є другим, після Московської області, за щільністю розташування оборонних комплексів.
Поступове знищення кожного такого об'єкта розкриває нам (Україні – 24 Канал) можливості для знищення важливих цілей на території тимчасово окупованого Криму,
– зазначив Олександр Коваленко.
Вибухи в окупованому Криму: основне
- Вранці 13 травня сталася атака на військову частину у Криму. Деякі джерела повідомляють, що внаслідок обстрілу там загинув командир таємної бази ППО Олександр Кулаков. Крім того, є звіти про ще одного загиблого та кількох поранених.
- У ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму було гучно. Мовиться і про приліт у Джанкої, Октябрську та Гвардійському. Перші вибухи було зафіксовано близько 1:25 ранку, загалом їх було понад десять. Окупанти в той день тимчасово заблокували Кримський міст.
- На військових об'єктах в окупованому Криму частіше лунають вибухи. Такі атаки Сил оборони вже призвели до пошкоджень авіабаз і Кримського мосту – це стратегічно важливі об'єкти для ворога.