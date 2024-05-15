Про це розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що окупанти у Криму добре розвинули протиповітряну оборону. Там створено декілька зенітно-ракетних полків для роботи з ППО.

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Об'єкти ураження для ЗСУ

Ті об'єкти, по яких влучають українські Сили оборони – це комплекси великого радіуса дії, зокрема С-300 та С-400. Вони відповідають за контроль повітряного простору та за знищення об'єктів і засобів ураження складної траєкторії польоту.

Знищення таких комплексів та усіх радіотехнічних і радіолокаційних систем, які їх підсилюють, є необхідною частиною (для ЗСУ – 24 Канал), щоб прорвати загальні ешелоновані ППО, які розміщені в у Криму,

– сказав Коваленко.

Він зауважив, що на тимчасову окупованому півострові дуже добре розвинена оборонна здатність. Крим є другим, після Московської області, за щільністю розташування оборонних комплексів.

Поступове знищення кожного такого об'єкта розкриває нам (Україні – 24 Канал) можливості для знищення важливих цілей на території тимчасово окупованого Криму,

– зазначив Олександр Коваленко.

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