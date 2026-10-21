Об этом сообщили местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Луцка в ночь на 21 октября?

Как сообщили в Воздушных силах, скоростные дроны российской армии зашли в воздушное пространство Волынской области с северо-восточного направления после полуночи 21 октября. По вражеским целям в регионе сразу же начали боевые действия подразделения Противовоздушной обороны.

В Луцке раздались звуки взрывов. Информация о возможных последствиях – повреждениях и наличии пострадавших – на момент публикации еще не поступала.

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