Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что сначала появилась информация о взрывах возле города. Говорится о районе так называемого "треугольника": Мариупольский аэропорт – Мангуш – Бердянск.

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Что известно о взрывах

В поселке недалеко от Мариуполя уже трижды была обезврежена система противовоздушной обороны. Ночью 15 ноября она снова там работала. Взрывы раздавались с 23 до 24 часов ночи. Такая же ситуация была в районе Бердянска.

Утром россияне отчитались, что сбили 10 беспилотников над акваторией Азовского моря. Учитывая количество взрывов, которые мы насчитали, звуков работы системы ПВО, вполне возможно, что целей действительно было не менее 10,

– отметил Петр Андрющенко.

Пока неизвестно, удалось ли оккупантам сбить БПЛА. Доразведка происходит. Точно установлено, что работа ПВО не была связана с результативной атакой, которая состоялась почти в то же время, на Краснодарский край, где расположен российский аэродром "Крымск"

"Между собой, как всегда, мы назовем это "предбановна" и очень надеемся, что наконец в акватории Азовского моря "забавовнит", – подытожил советник городского головы Мариуполя.