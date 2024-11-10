Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что по меньшей мере 4 взрыва прогремели ночью в 23:00 10 ноября, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Мариуполе

Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя – село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта,

– написал Петр Андрющенко.

По его словам, предварительно поразили один из расчетов ПВО.

"На утро данные в состоянии уточнения "на земле" – детали позже", – пообещал Андрющенко.



Андрющенко показал место атаки по вражеским целям

Кстати, 9 ноября Петр Андрющенко рассказал, что визуально зафиксировали попытку российской ПВО сбить воздушную цель на направлении Мангуш – Бердянск. Однако попытка сбить баллистическую цель зенитно-ракетным комплексом "Тор" была тщетной. Советник городского головы Мариуполя рассказал, что подобные ситуации принято называть "предхлопком".