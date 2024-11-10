Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що щонайменше 4 вибухи пролунали вночі о 23:00 проти 10 листопада, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Маріуполі

Вночі з 23:00 було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя – село Бердянське… Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту,

– написав Петро Андрющенко.

За його словами, попередньо уразили один з розрахунків ППО.

"На ранок дані в стані уточнення "на землі" – деталі згодом", – пообіцяв Андрющенко.



Андрющенко показав місце атаки по ворожих цілях

До речі, 9 листопада Петро Андрющенко розповів, що візуально зафіксували спробу російської ППО збити повітряну ціль на напрямку Мангуш – Бердянськ. Проте спроба збити балістичну ціль зенітно-ракетним комплексом "Тор" була марною. Радник міського голови Маріуполя розповів, що подібні ситуації заведено називати "передбавовною".