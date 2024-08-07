Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что накануне в городе прогремел ряд взрывов. Информацию о попадании до сих пор уточняют.

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Что известно о взрывах

"Взрывы прогремели в Мангушском районе, что является частью Мариупольского, неподалеку от военной базы", – рассказал Андрющенко.

Именно там расположен полигон, крупные базы оккупантов. Местные слышали по меньшей мере четыре взрыва. Сейчас устанавливается точная информация, были ли попадания, или сработала российская система ПВО.

Знаем точно, что не фиксировалось никакого большого пожара. Наши источники сообщают, что попадание все-таки было. Поэтому мы уверены, что новости будут хорошими,

– подытожил Петр Андрющенко.

Ранее в Мариуполе уже раздавались взрывы. ВСУ удалось уничтожить системы ПВО противника. Их использовали для защиты аэродрома возле Приморско-Ахтарска. Именно оттуда взлетают самолеты, которые впоследствии обстреливают Запорожское и Донецкое направления.