Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що напередодні у місті пролунала низка вибухів. Інформація про влучання досі уточнюють.

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Що відомо про вибухи

"Вибухи пролунали в Мангушському районі, що є частиною Маріупольського, неподалік від військової бази", – розповів Андрющенко.

Саме там розташований полігон, великі бази окупантів. Місцеві чули щонайменше чотири вибухи. Наразі встановлюється точна інформація, чи були влучання, чи спрацювала російська система ППО.

Знаємо точно, що не фіксувалося ніякої великої пожежі. Наші джерела повідомляють, що влучання все-таки було. Тому ми впевнені, що новини будуть хорошими,

– підсумував Петро Андрющенко.

Раніше у Маріуполі вже лунали вибухи. ЗСУ вдалося знищити системи ППО противника. Їх використовували для захисту аеродрому біля Приморсько-Ахтарську. Саме звідти злітають літаки, які згодом обстрілюють Запорізький та Донецький напрямки.